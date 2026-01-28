Глава МИД Армении допустил привлечение миссии ЕС к управлению границами

Арарат Мирзоян также отметил, что у миссии будут и другие функции

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что миссии Европейского союза в Армении (EUMA) могут быть переданы некоторые функции по управлению границами.

"Мы понимаем, что время прошло, и теперь у нас мир, и нам следует подумать о том, как эта миссия может продолжать поддерживать нас. Возможно, некоторые функции по управлению границами, а возможно и другие", - заявил министр на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Миссия Евросоюза была запущена решением Совета ЕС 20 февраля 2023 года. Тогда же она начала свою деятельность в Армении. 30 января 2025 года Совет ЕС принял решение продлить мандат Миссии до 19 февраля 2027 года.