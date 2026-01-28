Ван И: Китай и Евросоюз способны решить торговые споры через диалог

Глава МИД КНР отметил, что в условиях "международной турбулентности" Пекин и Брюссель должны укреплять доверие и углублять сотрудничество

Министр иностранных дел КНР Ван И © AP Photo/ Tatan Syuflana

ПЕКИН, 28 января. /ТАСС/. Китай и Европейский союз - партнеры, а не соперники, Пекин и Брюссель способны разрешить существующие торговые разногласия посредством диалога. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с советником президента Франции по внешней политике Эмманюэлем Бонном.

"Китай и ЕС - партнеры, а не соперники, что уже давно доказано плодотворными результатами сотрудничества на протяжении более чем 50 лет. Стороны способны через диалог координировать и решать конкретные торговые споры", - приводит слова Ван И агентство Xinhua. Глава китайской дипломатии отметил, что в условиях нынешней "международной турбулентности" Пекин и Брюссель должны укреплять доверие и углублять сотрудничество.

Ван И выразил надежду, что Франция продолжит играть активную роль в Евросоюзе для содействия здоровому развитию отношений между КНР и ЕС. Со своей стороны Бонн подтвердил готовность Парижа укреплять стратегическую коммуникацию "в духе взаимного доверия".

Стороны также обменялись мнениями по украинскому кризису, ситуациях в Венесуэле и Иране.