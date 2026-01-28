Трамп призвал Иран заключить справедливую сделку по ядерной программе
ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что представители Ирана сядут за стол переговоров и заключат сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия.
"Надеюсь, Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливую и равноправную сделку без ядерного оружия, выгодную для всех сторон. Время на исходе, это действительно имеет решающее значение!" - написал он в Truth Social.