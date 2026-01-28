Seznam Zpravy: МИД Чехии не ввел жесткие правила въезда дипломатов РФ

Министр иностранных дел Петр Марцинка ограничился уведомительным порядком их прибытия, передает портал

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Петр Марцинка не стал вводить подготовленные предыдущим правительством жесткие правила въезда в страну российских дипломатов, аккредитованных в других государствах Евросоюза, и ограничился уведомительным порядком их прибытия. Об этом сообщил портал Seznam Zpravy со ссылкой на источники в чешских спецслужбах.

По их данным, Марцинка не стал давать распоряжение о введении предварительных разрешений на въезд в Чехию дипломатов РФ из других стран ЕС. Отмечается, что им будет достаточно уведомить чешский МИД по электронной почте за сутки до прибытия в республику.

"Мера позволяет государствам - членам ЕС вводить другие меры, а именно возможность одобрения (разрешения) такого въезда. В настоящее время Чешская Республика применяет только уведомление. Прага предпримет дальнейшие шаги после оценки существующей практики", - приводит портал текст ответа на запрос в пресс-службу МИД.