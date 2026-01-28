Кабмин Литвы одобрил продление санкций против россиян и белорусов на два года

Ограничения предусматривают приостановку рассмотрения просьб граждан РФ и Белоруссии о выдаче ВНЖ

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 28 января. /ТАСС/. Правительство Литвы согласилось с предложением МИД и одобрило продление национальных санкций против граждан России и Белоруссии до конца 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство согласилось продлить предусмотренные ограничения не на год, а до 31 декабря 2027 года, так как это не противоречит принципу пропорциональности мер и учитывает то, что ограничительные механизмы носят временный характер и могут быть пересмотрены", - говорится в сообщении кабмина.

Если бы сохранился установленный порядок, срок действия национальных литовских санкций истек бы 2 мая 2026 года.

Санкции предусматривают приостановку рассмотрения просьб граждан РФ и граждан Белоруссии о выдаче временных видов на жительство (ВНЖ). Россиянам, пропуск которых в Литву происходит в исключительных случаях, запрещено приобретать в Литве недвижимость, ввозить наличные украинские гривны, оформлять электронный статус резидента. Автоматически аннулируются ВНЖ тех, кто в течение трех календарных месяцев больше одного раза совершил поездку в РФ или Белоруссию.

Режим национальных санкций был введен в 2023 году и неоднократно продлевался. Для вступления в силу решения правительства его должен поддержать Сейм (парламент).