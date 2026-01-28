Spiegel: в офисах Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег

В фининституте заверили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами, отметил журнал

Редакция сайта ТАСС

© Leon Neal/ Getty Images

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ провели утром обыски в штаб-квартире банка Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, а также в офисе фининститута в Берлине. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По информации издания, прокуратура Франкфурта-на-Майне ведет расследование "в отношении не установленных пока ответственных лиц и сотрудников Deutsche Bank" по подозрению в отмывании денег. Как считает следствие, в прошлом банк поддерживал деловые связи с иностранными компаниями, которые использовались для отмывания денежных средств.

В фининституте заверили, что полностью сотрудничают с правоохранительными органами.