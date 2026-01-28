ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Глава МИД Армении надеется на освобождение 19 армян из Азербайджана

Этот шаг станет весомым вкладом для примирения сторон, отметил глава ведомства Арарат Мирзоян
12:43

ЕРЕВАН, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян надеется на освобождение 19 армян, которые находятся в Азербайджане, и на взаимодействие Еревана и Баку по вопросу выяснения судеб лиц, пропавших без вести в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Недавнее освобождение четырех армянских пленных, находившихся в Азербайджане, дает нам надежду на последующее освобождение оставшихся 19 удерживаемых лиц, которые все еще находятся в Азербайджане. Этот шаг, а также взаимодействие для выяснения судеб лиц, пропавших без вести, несомненно, станет весомым вкладом для примирения сторон", - заявил Мирзоян с трибуны Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), говоря о переговорном процессе между Ереваном и Баку. Трансляцию вели местные телеканалы.

Власти Армении заявляют, что Азербайджан продолжает удерживать десятки военнопленных, а также гражданских лиц, арестованных на границе Армении и в Нагорном Карабахе, в том числе экс-президентов и крупных чиновников бывшей непризнанной республики. 

