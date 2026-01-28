Президент ОАЭ намерен обсудить с Путиным торговлю, инвестиции и энергетику

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетит Москву 29 января

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и президент РФ Владимир Путин © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

ДУБАЙ, 28 января. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе запланированного на четверг визита в Москву намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным развитие сотрудничества двух стран в торговле, инвестициях и энергетике.

"Его Высочество обсудит с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным различные аспекты сотрудничества и совместной работы, а также возможности их развития прежде всего в экономической, торговой, инвестиционной и энергетической сферах, а также в других областях", - говорится в заявлении, которое опубликовало эмиратское информационное агентство WAM.