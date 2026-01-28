В ВСУ из-за нехватки людей предложили принуждать иностранцев с ВНЖ идти на фронт

Командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский заявил, что эту инициативу прорабатывают

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский сообщил, что на Украине проживает более 100 тыс. иностранцев, обладающих видом на жительство (ВНЖ), и предложил заставлять их подписывать контракты сроком на полгода для службы в действующих на фронте подразделениях.

"По нашим данным, <...> сегодня на Украине проживает более 100 тыс. иностранцев призывного возраста, мужчин, у которых есть ВНЖ", - сказал он в эфире канала "Новости.Live". Ярославский предложил их призвать и сформировать из них "интернациональный полк на базе штурмовых войск".

По его словам, выступая недавно в Генеральном штабе, он вышел с этим предложением - "всем нерезидентам Украины, мужчинам призывного возраста, у которых сейчас есть ВНЖ, принудительно проходить службу в армии, по контракту полгода".

"Подкинул эту идею, и она прорабатывается, я надеюсь, она будет принята", - сказал он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах. Количество случаев дезертирства и самоволок в ВСУ постоянно растет.