Al Jazeera: в Газе наблюдаются серьезные проблемы с водоснабжением

По сведениям телеканала, причиной послужил выход из строя водопровода, который обеспечивал 70% потребностей местных жителей

Редакция сайта ТАСС

© Abed Rahim Khatib/ Anadolu via Reuters Connect

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Острая нехватка воды наблюдается в городе Газа, являющемся административным центром одноименного палестинского анклава. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на городской муниципалитет.

По его сведениям, причиной послужил выход из строя водопровода, который обеспечивал 70% потребностей местных жителей. В муниципалитете Газы возложили ответственность за повреждение водопровода на Израиль.

Ранее власти Газы неоднократно обращали внимание на усугубляющийся гуманитарный кризис в секторе, сопровождающийся дефицитом продовольствия, медикаментов, воды и топлива, и обвиняли еврейское государство в препятствовании доставке в анклав необходимой гуманитарной помощи.

9 октября 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана американского президента Дональда Трампа, на следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки по Газе предполагает разоружение палестинских радикалов, вывод Израилем войск из сектора, размещение там международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению Газой, включая учрежденный Трампом Совет мира.

Палестинская сторона регулярно заявляет о нарушении Израилем достигнутых договоренностей и нанесении израильской армией ударов по различным районам анклава. По утверждениям Минздрава сектора, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе погибли 492 палестинца, более 1,3 тыс. получили ранения.