Финский политик Мема назвал ужасной идею выбрать Стубба для диалога с Россией

Подобный шаг только усугубит ситуацию, считает член национально-консервативной партии "Альянс свободы"

Редакция сайта ТАСС

Президент Финляндии Александер Стубб © Kazuki Kozaki - Pool/ Getty Images

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Предложение назначить президента Финляндии Александера Стубба на роль специального представителя ЕС для диалога с Россией - ужасная идея, особенно с учетом его предвыборных заявлений и настроя на продолжение конфликта на Украине. Такое мнение выразил ТАСС член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что страны Евросоюза обсуждают возможность назначить спецпредставителя для переговоров по украинскому урегулированию, который бы мог вести диалог с Москвой от лица сообщества. Среди возможных кандидатов на эту роль называется Стубб.

"Назначить президента Стубба посредником в мирных переговорах с Россией по поводу войны на Украине, по моему мнению, является ужасной идеей, - сказал Мема. - Стубб хочет быть ястребом, он самый проатлантистский политик, который на протяжении многих лет выступал за членство Финляндии в НАТО и расширение альянса. Во время своей президентской кампании он пообещал избирателям, что если президент [РФ Владимир] Путин позвонит ему, то он даже не возьмет трубку. Как он может быть главным кандидатом на мирные переговоры с Россией?".

По мнению политика, выбор Стубба на роль переговорщика только усугубит ситуацию.

"Он, безусловно, потерпит неудачу, и война продолжится, что и может быть истинной целью западных элит. Цель - продолжение войны [бывшего президента США Джо] Байдена, в которой западным элитам не нужно посылать никаких войск и которая не перерастет в крупномасштабную войну против США. Украине тогда придется посылать своих солдат умирать, в то время как ЕС продолжит покупать оружие у США, а американское оружейное лобби продолжит получать от этого прибыль", - заключил собеседник агентства.