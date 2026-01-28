Премьер Бельгии забыл на встрече с Трампом в Давосе конфиденциальные документы

Барт Де Вевер пошутил, что если США не понравится их содержание, он может "завтра проснуться в тюрьме"

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признался, что забыл на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе конфиденциальные документы, и пошутил, что если американской стороне не понравится их содержание, он может "завтра проснуться в тюрьме", намекнув таким образом на судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я вдруг понял, что оставил свои рабочие записи у Трампа. Так что вполне возможно, что президент США найдет потом у себя в портфеле мои записи по ежедневному брифингу о безопасности и аналитические заметки о состоянии бельгийского пивного производства. Если Трамп решит, что "пиво" - это кодовое обозначение Гренландии, я рискую завтра утром проснуться в тюрьме", - пошутил он в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе, запись которого в среду выложила в своем YouTube-аккаунте партия Де Вевера "Новый фламандский альянс".

Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.