ТАСС: дрон США летает над Персидским и Оманским заливами у границы с Ираном

По словам источника, диспетчерские службы фиксируют полет беспилотника-разведчика Northrop Grumman MQ-4C Triton уже не первые сутки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton, зарегистрированный в США, летает над Персидским и Оманским заливами вблизи границы с Ираном. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

"Разведывательный беспилотник большой дальности Northrop Grumman MQ-4C Triton летает над водами Персидского и Оманского заливов в непосредственной близости от воздушного пространства Ирана на высоте свыше 14 км", - сказал собеседник агентства. По его словам, диспетчерские службы фиксируют его полет уже не первые сутки, причем каждый раз по одной и той же траектории - над нейтральными водами вблизи границы.

Этот аппарат, как отметил собеседник агентства, способен в реальном времени предоставлять разведывательную информацию и вести наблюдение за большими участками поверхности моря и суши, а также дополнять возможности противолодочных самолетов типа Boeing P-8 Poseidon.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огромная армада направляется в сторону Ирана. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую полный "отказ от ядерного оружия". Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, эта операция получила название "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Трамп заявил, что "следующая атака будет еще хуже", призвав "не дать этому случиться".