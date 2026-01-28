Премьер Литвы: средства из кредита ЕС пойдут прежде всего на усиление ПВО

Инга Ругинене отметила, что вопрос согласован с военным командованием

ВИЛЬНЮС, 28 января. /ТАСС/. Литва при распределении денег из выделенного ЕС кредита в размере €6,3 млрд в приоритетном порядке будет инвестировать средства в усиление ПВО. Об этом сообщила журналистам премьер-министр республики Инга Ругинене.

"Противовоздушная оборона является несомненным приоритетом. Это связано и с воздушными шарами контрабандистов, и с другими проявлениями", - сказала она. Как отметила глава правительства, вопрос согласован с военным командованием. "В конце прошлого года мы все детально обсудили и наметили наши стратегические направления по ПВО", - добавила Ругинене.

Вильнюс просил у Еврокомиссии предоставить ему по военной программе Евросоюза SAFE (Security Action for Europe) кредит на максимально возможную сумму в €6,375 млрд. За счет этих средств планировалось финансировать около 50 оборонных проектов. Литва получила кредит в €6,3 млрд.