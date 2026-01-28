ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Сенатор Риш: боевые действия в ходе вторжения США в Венесуэлу длились менее 27 минут

По словам главы комитета по иностранным делам Сената американского Конгресса, в операции были задействованы порядка "200 военнослужащих, которые находились на территории страны пару часов"
15:10
15:24

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Непосредственно боевые действия в ходе вторжения США в Венесуэлу продолжались менее 27 минут. Такие данные привел глава комитета по иностранным делам Сената американского Конгресса Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо).

По его словам, в операции были задействованы порядка "200 военнослужащих, которые находились на территории страны пару часов". "Боевые действия длились менее 27 минут", - подчеркнул сенатор, выступая в упомянутом комитете верхней палаты Конгресса на слушаниях, посвященных ситуации в Венесуэле. Участие в них принимает госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио. 

