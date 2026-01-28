В МИД ФРГ заявили, что Берлин помогает Киеву не ради выгодных сделок на Украине

Глава ведомства Йоханн Вадефуль также отметил, что считает перспективу вступления Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности для Киева

Здание МИД ФРГ © Sean Gallup/ Getty Images

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин поддерживает Киев не ради выгодных сделок на Украине взамен предоставленной помощи.

"У нас совершенно разные точки зрения на мотивы [оказания помощи], критерии и на то, что сейчас важно. Правительство ФРГ не разделяет ваш утилитарный принцип", - сказал он, обращаясь в Бундестаге к депутату от "Альтернативы для Германии" Беатрикс фон Шторх. Она спросила Вадефуля, потребовали ли власти ФРГ от Киева что-то взамен €76 млрд, которые были предоставлены Берлином, например, были ли заключены какие-либо контракты в области сельского хозяйства или поставок сырья, как это сделали другие государства.

"Мы оказываем поддержку Украине не за тем, чтобы там заключить сделку", - заявил Вадефуль. "Мы поддерживаем Украину потому, что она защищает нашу свободу, потому что она защищает международное право", - утверждал он. "В этой связи мы преследуем собственные исконные интересы в области безопасности, когда поддерживаем Украину. И мы продолжим придерживаться именно такой линии", - сказал министр.

Глава МИД также отметил, что считает перспективу вступления Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности для Киева. "Одной из важнейших гарантий безопасности, которую мы можем и, на мой взгляд, должны предоставить Украине в это время, является реалистичная перспектива вступления в Европейский союз", - сказал он. Вадефуль при этом признал, что на сегодняшний день присоединение Украины к ЕС может показаться "очень далеким".