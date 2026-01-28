Рубио заявил, что США на 100% заместили легкую нефть из России для Венесуэлы

Каракасу необходимы разбавители, используемые для смешивания и повышения качества тяжелого сырья, подчеркнул американский госсекретарь

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. США на 100% заместили легкую нефть из России для Венесуэлы при поставках топлива южноамериканской республики на мировые рынки. Об этом заявил госсекретарь и помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

По его словам, Венесуэле необходимы разбавители (легкая нефть), используемые для смешивания и повышения качества тяжелого сырья, что позволяет оптимизировать его добычу и транспортировку. "100% поставок [легкой нефти] они получали из России. Теперь же они получают 100% поставок из США", - заявил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.