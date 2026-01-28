Рубио: глава ЦРУ обсудил в Каракасе важные вопросы потенциального сотрудничества

Госсекретарь США не стал вдаваться в подробности

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф обсудил в ходе недавнего визита в Венесуэлу с руководством этой южноамериканской страны важные вопросы потенциального сотрудничества. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Директор Рэтклифф ездил в Каракас и встречался там с лидерами, обсуждая важные вопросы потенциального сотрудничества", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. В подробности Рубио вдаваться не стал.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой из страны. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле, вину они не признали.