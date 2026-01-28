Рубио: США планируют "очень быстро" восстановить дипприсутствие в Венесуэле

Это позволит "получать информацию в режиме реального времени", отметил американский госсекретарь

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют в скором времени восстановить собственное дипломатическое присутствие в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США, помощник американского президента по нацбезопасности Марко Рубио.

"И мы думаем, что очень скоро сможем открыть дипломатическое представительство США на месте, что позволит нам получать информацию в режиме реального времени и взаимодействовать, кстати, не только с официальными лицами режима, с временными властями, но и с представителями гражданского общества и оппозиции", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Госсекретарь указал, что экс-посол США в Никарагуа Лаура Догу будет курировать работу передовой группы в Венесуэле сначала из Боготы, а потом непосредственно из Каракаса. Рубио указал, что здание будущей дипмиссии уже оценивается представителями внешнеполитического ведомства. "У нас уже было 70 местных сотрудников, которые обслуживали этот объект, но у нас есть команда на месте, которая его оценивает", - добавил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали.

Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп объявил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава администрации США выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры республики.