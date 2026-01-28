Рубио: НАТО надо преобразить в плане выполнения обязательств союзников

У Европы произошла эрозия военного потенциала, отметил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Североатлантическому альянсу требуется преображение в плане выполнения обязательств союзниками, у Европы произошла эрозия военного потенциала. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"НАТО требуется преображение в плане обязанностей [стран-членов]", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Наши единомышленники и партнеры должны располагать [оборонными] возможностями. И часть проблемы заключается в эрозии оборонных возможностей Европы", - отметил Рубио, добавив, что наличие "зонтика НАТО" дало европейским государствам "возможность тратить огромную часть доходов на социальные программы, а не на оборону".