Рубио: новое руководство Венесуэлы обещало прекратить поставки нефти на Кубу

Делси Родригес обязалась открыть энергетический сектор страны для американских компаний, указал госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес пообещала прекратить поставки нефти на Кубу.

"Делси Родригес взяла на себя руководство временными властями и заявила о своем намерении сотрудничать с Соединенными Штатами. Она обязалась открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить им преференциальный доступ к производству и использовать доходы для закупки американских товаров", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Она пообещала прекратить поставки венесуэльской нефти кубинскому режиму и добиваться национального примирения с венесуэльцами, проживающими в стране и за рубежом. Родригес хорошо осведомлена о судьбе [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. Мы считаем, что ее собственные интересы совпадают с продвижением наших ключевых целей", - добавил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Американский президент Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с женой из страны. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.

Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп провозгласил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.