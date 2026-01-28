Премьер Румынии: вопрос о присоединении к зоне евро снят с повестки дня

Он может стать актуальным к 2028 году, сообщил Илие Боложан

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что вопрос о присоединении Румынии к зоне евро снят с повестки дня, однако может стать актуальным к 2028 году.

"Как вы знаете, у Румынии в эти годы был очень большой [бюджетный] дефицит, и, пока этот дефицит не будет ниже 3%, вопрос [о присоединении к зоне евро] не находится на повестке дня, - сказал Боложан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, где он находится с официальным визитом. - Сейчас Румыния сокращает дефицит, и в этом году цель - примерно 6,2-6,3%, и мы обязались довести этот дефицит до 3% до 2030 года".

"Считаю, что тема о присоединении Румынии к зоне евро может стать основной в ходе парламентских выборов 2028 года, когда политические силы могли бы договориться <...> об этом приоритете", - добавил румынский премьер.

Боложан также высказался за то, чтобы европейские страны увеличили военные расходы. "С учетом событий, которые происходят в настоящее время, - сказал он, - укрепление европейской безопасности и взятие на себя странами Европы более значительных обязательств в области оборонных бюджетов и интеграционной политики становится в предстоящий период необходимостью". Пресс-конференция транслировалась на канале правительства Румынии в YouTube.