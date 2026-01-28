Рубио: США надеются превратить Венесуэлу в очень сильного союзника

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что у Каракаса "длинная история сотрудничества и работы" с Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают превратить Венесуэлу в своего "очень сильного союзника". Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"В конечном счете мы имеем дело с западной страной, у которой длинная история сотрудничества и работы с Соединенными Штатами. Венесуэла до [ныне покойного президента Уго] Чавеса была очень сильным союзником США. И мы надеемся вернуться к такой точке", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение.

Глава администрации США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.

Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал американский лидер, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.