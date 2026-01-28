Бессент: путь к хорошим отношениям США и Канады может быть извилистым

Глава американского Минфина считает, что в конечном итоге "все будет хорошо"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Канада в конечном счете установят между собой хорошие отношения, однако дорога к этой цели может быть извилистой. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"В конечном счете, я полагаю, что все будет хорошо. Однако, путь к этому может быть извилистым", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNBC.

Бессент добавил, что, по его мнению, противостояние политике президента США Дональда Трампа со стороны премьер-министра Канады Марка Карни представляет собой не лучшее решение в условиях переговоров со страной "с кратно большей экономикой".

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что для Канады заключение торговой сделки с Китаем будет иметь катастрофические последствия. Американский лидер также заявил, что в случае заключения упомянутого соглашения он введет в отношении всей канадской продукции, поставляемой в США, пошлины в размере 100%.

В январе Канада и Китай объявили о "стратегическом партнерстве" в сфере экономики. Как отмечала газета The Globe and Mail, премьер Канады в ходе визита в КНР назвал эту страну более предсказуемым торговым партнером, чем США. В рамках договоренностей Карни разрешил ввоз в Канаду почти 50 тыс. китайских электромобилей по низкой ставке таможенного сбора. До этого на автомобили из КНР в Канаде действовала пошлина в размере 100%, которую Оттава ввела еще в 2024 году вместе с США при президенте Джо Байдене. В ответ на послабления со стороны Канады Китай сократил пошлины на семена рапса. В Минкоммерции КНР сообщали, что Пекин и Оттава достигли консенсуса по урегулированию взаимных торговых претензий и договорились расширять экономическое взаимодействие.