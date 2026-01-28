Мерц заявил, что у него нет оснований сомневаться в состоянии здоровья Трампа

Канцлер ФРГ считает, что президент США полностью соответствует занимаемой им должности

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у него нет оснований сомневаться в состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, он полностью соответствует занимаемой им должности.

"Исходя из моих встреч с президентом Трампом, у меня нет абсолютно никаких оснований сомневаться в его здоровье. В июне ему исполнится 80 лет. Однако у меня сложилось впечатление, что он полностью способен выполнять свои обязанности. У меня нет никаких оснований полагать, что в данном случае должно быть иначе", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Илие Боложаном в Берлине. Таким образом канцлер ответил на вопрос журналиста, разделяет ли он опасения по поводу здоровья американского лидера.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что 79-летний Трамп пытается скрывать физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках. Сам президент США заявил в интервью изданию, что для разжижения крови на протяжении 25 лет принимает больше аспирина, чем рекомендуют его медики, и периодически пренебрегает советами врачей, полагаясь на "хорошую генетику".