Рубио: США не намерены вновь применять военную силу против Венесуэлы

Военное присутствие ограничится морскими пехотинцами, охраняющими посольство, отметил американский госсекретарь

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют никаких намерений вновь применять военную силу в отношении Венесуэлы и ожидают, что этого не понадобится. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Я со всей уверенностью могу сказать, что мы не готовимся, не планируем и не ожидаем каких-либо военных мер в отношении Венесуэлы. Наше военное присутствие в Венесуэле ограничится морскими пехотинцами, охраняющими посольство. В этом заключается наша цель", - сообщил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.