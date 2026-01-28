Рубио: США начнут выдавать фирмам разрешения на возможную работу в Венесуэле

Если какая-то компания хочет отправиться и изучить возможности некоторой экономической активности в Венесуэле, им потребуется лицензия от американского Министерства финансов, чтобы заниматься этим, подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Администрация США начнет выдачу национальным компаниям разрешений на возможную работу в Венесуэле, делая изъятия из режима односторонних санкций в отношении этой южноамериканской страны. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Чтобы стабилизировать это, к примеру, мы собираемся начать предоставлять некоторые лицензии OFAC. Например, если какая-то компания хочет отправиться и изучить возможности некоторой экономической активности в Венесуэле, им потребуется лицензия от Министерства финансов США, чтобы заниматься этим", - сообщил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. OFAC - это Управление Минфина США по контролю над иностранными активами. "Это не требует действий со стороны Конгресса. Но я хотел, чтобы вы знали о том, что вы начнете видеть некоторые вещи подобного рода. Некоторые такие вещи являются просто пробными", - сказал Рубио американским законодателям, не вдаваясь в подробности.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Лидер США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе венесуэльского президента Николаса Мадуро с супругой из страны. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Боливарианской Республикой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление венесуэльской нефтяной инфраструктуры.