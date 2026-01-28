Рубио: США хотят, чтобы НАТО сделала Арктику своим новым приоритетом

Госсекретарь Соединенных Штатов также отметил, что важно обратить внимание на критически важные минералы и цепочки поставок

Госсекретарь США Марко Рубио © Nathan Howard/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Организация Североатлантического договора (НАТО) сделала Арктику одним из своих новых приоритетов. Об этом сообщил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Два новых вопроса, которые мы хотим видеть в качестве приоритетов НАТО в текущем году <...>, - это инфраструктура подводных кабелей и безопасность в Арктике. И третий - критически важные минералы и цепочки поставок", - заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.