Рубио: расходы США на Венесуэлу ограничатся восстановлением американского посольства

По словам госсекретаря Соединенных Штатов, Венесуэла - "богатая страна"

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Расходы Соединенных Штатов на Венесуэлу ограничатся восстановлением посольства. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Мы не ожидаем, что потребуются расходы с нашей стороны. Напротив, в отличие от многих других мест, где мы вовлечены, мы не тратим денег на Венесуэлу за исключением того, сколько будет стоить восстановление посольства", - заявил Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. По его словам, Венесуэла - "богатая страна". "Это не та страна, которой потребуются деньги из США для восстановления, стабилизации и осуществления перехода", - добавил госсекретарь США.