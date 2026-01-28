Глава МИД ФРГ назвал вступление в ЕС гарантией безопасности для Украины

При этом Йоханн Вадефуль признал, что пока эта перспектива может показаться "очень далекой"

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль © IMAGO/ Political-Moments via Reuters Connect

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что считает перспективу вступления Украины в Евросоюз ключевой гарантией безопасности.

"Одной из важнейших гарантий безопасности, которую мы можем и, на мой взгляд, должны предоставить Украине в это время, является реалистичная перспектива вступления в Европейский союз", - сказал он.

Вадефуль при этом признал, что пока присоединение Украины к ЕС может показаться "очень далеким".