Рубио: США не будут в ближайшие месяцы говорить о смене власти в Венесуэле

Тема выборов также не будет подниматься, отметил американский госсекретарь

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены в ближайшие месяцы ставить вопрос о проведении новых выборов или смене власти в Венесуэле. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Не могу вам сейчас привести график того, сколько времени потребуется. Это не может длиться вечно", - заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя утверждения о возможной передаче власти в Каракасе от уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес кому-то другому. "Нам нужно будет через полгода, даже через три месяца продвинуться гораздо дальше", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США. "Да, мы должны продвинуться намного дальше. Через полгода мы рассчитываем продвинуться намного ощутимее. Если этого не произойдет, я вам скажу", - отметил Рубио.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Глава администрации США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женойиз страны. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали.

Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.