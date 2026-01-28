Додон: шантаж Брюсселя, требующего от Молдавии не сотрудничать с РФ, недопустим

Бывший президент республики считает, что необходим возврат к диалогу с Россией

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 28 января. /ТАСС/. Шантаж Брюсселя, который требует от властей Молдавии не сотрудничать с Россией, недопустим. Об этом заявил лидер крупнейшей в Молдавии оппозиционной Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон.

"Выразил уверенность, что Молдова должна выстраивать отношения со всеми партнерами, включая Россию, исходя из собственных национальных интересов. Необходим возврат к диалогу с РФ - об этом все чаще говорят и многие европейские лидеры. Шантаж Брюсселя, который требует от Молдовы прекратить контакты с Россией, недопустим", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что рассказал журналистам радиостанции RFI о кризисной ситуации, в которую ввергла страну президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, которая проводит политику разрыва с Россией и СНГ. "Подчеркнул, что в настоящее время в Молдове сложилась очень непростая ситуация. Граждане сталкиваются с множеством проблем, а власти предпочитают игнорировать их и уделяют внимание лишь внешней политике", - отметил Додон.

Ранее он раскритиковал Санду, которая в своем выступлении в ПАСЕ не рассказала ни о национальных интересах молдаван, ни о тяжелейшей экономической ситуации, ни о жестокой социальной реальности, в которой живет страна. Вместо этого она обрушилась с критикой на Россию.