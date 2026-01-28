ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Рубио утверждает, что Ирану придется "измениться или уйти"

Госсекретарь США заявил, что правительство исламской республики очень ослаблено
Редакция сайта ТАСС
17:00

Госсекретарь США Марко Рубио

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио утверждает, что властям Ирана придется "измениться или уйти".

Комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США ситуацию в Иране, он выразил мнение, что правительство исламской республики очень ослаблено. "Режим, вероятнее, слабее, чем когда бы то ни было. У него <...> нет способа снять ключевые жалобы протестующих, решить ключевые проблемы, с которыми они сталкиваются и которые заключаются в том, что их экономика находится в состоянии коллапса", - считает глава американского внешнеполитического ведомства.

Он признал, что акции протеста в Иране, возможно, стихли. "Но они вновь вспыхнут в будущем, потому что этот режим, если он не будет готов измениться или уйти, не имеет способа снять законные и последовательные жалобы народа Ирана <...>", - полагает Рубио.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики. 

СШАИранРубио, Марко