Рубио утверждает, что Ирану придется "измениться или уйти"

Госсекретарь США заявил, что правительство исламской республики очень ослаблено

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио утверждает, что властям Ирана придется "измениться или уйти".

Комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США ситуацию в Иране, он выразил мнение, что правительство исламской республики очень ослаблено. "Режим, вероятнее, слабее, чем когда бы то ни было. У него <...> нет способа снять ключевые жалобы протестующих, решить ключевые проблемы, с которыми они сталкиваются и которые заключаются в том, что их экономика находится в состоянии коллапса", - считает глава американского внешнеполитического ведомства.

Он признал, что акции протеста в Иране, возможно, стихли. "Но они вновь вспыхнут в будущем, потому что этот режим, если он не будет готов измениться или уйти, не имеет способа снять законные и последовательные жалобы народа Ирана <...>", - полагает Рубио.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.