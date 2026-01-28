Рубио: США допускают проведение превентивной военной операции против Ирана

Американский госсекретарь отметил, что Вашингтон пока намерен продолжать наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не исключают проведение военной операции против Ирана, которая, по версии Вашингтона, стала бы превентивной. Это подтвердил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Думаю, мудро и предусмотрительно обеспечить такую расстановку сил в регионе, которая позволяет ответить и, потенциально, но это необязательно произойдет, превентивно сорвать нападение на тысячи американских военнослужащих и объекты в регионе, а также на наших союзников. Надеюсь, до этого не дойдет", - заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя военные приготовления Вашингтона, касающиеся Ирана.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон пока намерен продолжать наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке с прицелом на Иран. "Вы сейчас видите способность [США] разместить силы в регионе, чтобы защищаться от того, что может быть иранской угрозой нашему личному составу", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.