Турция призвала не допускать дестабилизации в Черном море

Стороны украинского конфликта должны действовать ответственно, говорится в заявлении турецкого СНБ

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 28 января. /ТАСС/. Стороны конфликта на Украине должны действовать ответственно, не допуская действий, которые могут привести к дестабилизации в бассейне Черного моря. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) Турции по итогам заседания, которое прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На заседании СНБ была проведена оценка текущей ситуации в войне между Россией и Украиной. Было вновь напомнено, что все стороны должны действовать ответственно, чтобы ее последствия не подрывали стабильность в Черном море", - следует из документа, который распространил департамент коммуникаций турецкого лидера.