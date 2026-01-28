ТАСС: послы ЕС согласовали санкции против шести россиян

В их числе журналисты и деятели культуры

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Stephanie Lecocq

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Послы ЕС согласовали санкции против шести россиян, в их числе журналисты и деятели культуры, официально рестрикции будут утверждены 29 января. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Послы ЕС утвердили дополнительные санкции в отношении России, - сообщил он. - Речь идет о включении в черный список шести физических лиц, их имена будут известны после утверждения санкций". По его словам, это произойдет на встрече глав МИД ЕС 29 декабря.

Ранее европейские источники сообщали, что ЕС готовит санкции против шести российских журналистов, общественных и культурных деятелей "за пропаганду российских нарративов".