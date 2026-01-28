В Грузии уточнят закон о грантах, чтобы пресечь финансирование беспорядков

Согласно новым поправкам, грантом будут считаться любые суммы, переданные любому лицу, которые могут быть использованы для формирования внутренней или внешней политики страны

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" намерена внести в парламент изменения в закон о грантах, чтобы пресечь обходные пути финансирования беспорядков в стране. Об этом заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия.

"С учетом ответственности перед нашей страной и грузинским народом вносим изменения в законодательство, чтобы в будущем никто не смог найти альтернативный путь для финансирования из-за пределов страны беспорядков и насилия в Грузии. Согласно пакету законодательных поправок, изменения войдут в закон "О грантах", - заявил на брифинге Кирцхалия.

Как отметил Кирцхалия, за последние пять лет в Грузии было несколько попыток свержения власти, в чем активно участвовали финансируемые из-за рубежа НПО. Несмотря на принятые законы, в том числе закон о грантах, остаются механизмы обхода законодательства и попытки финансирования радикальных сил. Рассмотрение пакета правок начнется после открытия весенней сессии парламента в феврале.

Согласно новым поправкам, грантом будут считаться любые суммы денег, переданные любому лицу, которые могут быть использованы для формирования внутренней или внешней политики Грузии. Также таковыми будут считаться средства, которые могут быть потрачены в пользу интересов зарубежных властей или политических партий. Получение подобных грантов необходимо будет согласовывать с правительством.

Грантом будут считаться и деньги, выделенные на приобретение в стране их получателем специальных знаний с помощью привлечения экспертов. Таким образом, если иностранная сила наймет в Грузии за деньги экспертов, выделяемые на эти цели деньги необходимо будет согласовывать с правительством.

За нарушение закона "О грантах" вводится уголовная ответственность. В качестве наказания будет предусмотрен штраф, от 300 до 500 часов общественных работ, либо лишение свободы сроком до шести лет. Также за отмывание денег для политической деятельности вводится лишение свободы сроком от 9 до 12 лет. Руководитель политической партии, который получит финансирование из-за рубежа может быть осужден на шесть лет тюрьмы. Помимо этого, лоббирование связанных с Грузией политических вопросов за рубежом и плата за это деньгами либо иными способами может повлечь лишение свободы сроком до шести лет.