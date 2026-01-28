ФРГ на рубеже 2025-2026 годов внесла 160 млн в Фонд поддержки энергетики Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что это позволит закупить технологии для теплоснабжения

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ на рубеже 2025-2026 годов в рамках пакета зимней помощи внесла дополнительно €160 млн в Фонд поддержки энергетики Украины.

"Правительство ФРГ еще больше увеличило поддержку энергоснабжения и противовоздушной обороны Украины. В рамках пакета зимней помощи мы внесли дополнительно €160 млн для Украины в Фонд поддержки энергетики Украины на рубеже 2025-2026 годов", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Илие Боложаном в Берлине. Это, по словам Мерца, позволит закупить технологии для теплоснабжения.

В то же время канцлер Германии отметил, что ФРГ направляет Киеву "теплоэлектростанции и модульные котельные установки". Мерц также подчеркнул, что Германия поставляет Украине "системы ПВО, беспилотники-перехватчики, бронетехнику, боеприпасы и многое другое".

4 декабря 2025 года Министерство экономики Германии сообщило о выделении еще €100 млнна восстановление украинской энергетической инфраструктуры при условии контроля за расходованием средств на фоне коррупционного скандала на Украине. В ведомстве пояснили, что денежные средства будут предоставлены через германскую государственную банковскую группу KfW. Это финансирование дополняет уже объявленные в 2025 году €60 млн. Средства будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины.

К началу 2025 года Германия предоставила в распоряжение фонда поддержки энергетики Украины €390 млн. С учетом объявленного увеличения на €160 млн общий вклад ФРГ составит €550 млн. Таким образом, Германия остается крупнейшим донором фонда.