На границе Белоруссии и Украины намерены возвести пять комплексов погранзастав

Как отметили в погранкомитете республики, на украинском направлении за счет оптимизации ведомственной организационно-штатной структуры сформированы две новые пограничные заставы на участках Мозырского погранотряда и Брестской погрангруппы

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. Пять комплексов пограничных застав на границе Белоруссии и Украины будут возведены в 2026 году. Об этом сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете (ГПК).

"Приоритетными задачами для пограничного ведомства в 2026 году будет продолжение наращивания системы расположения сил и средств органов пограничной службы, в рамках которого планируется построить еще пять комплексов пограничных застав на границе с Украиной", - проинформировали в пресс-службе по итогам расширенного заседания коллегии ведомства. В ГПК также указали, что продолжится активная реализация государственной программы "Пограничная безопасность на 2026 - 2030 годы" и программы "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023 - 2027 годов.

Как отметили в погранкомитете, на украинском направлении за счет оптимизации ведомственной организационно-штатной структуры сформированы две новые пограничные заставы на участках Мозырского погранотряда и Брестской погрангруппы. Увеличена штатная численность и ряда других подразделений границы на этом направлении.

12 января в ГПК Белоруссии сообщили, что за прошедший год зафиксировано со стороны Украины около 60 провокаций, из которых 20 связаны с залетом беспилотников на белорусскую территорию.