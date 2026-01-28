В Турции заявили, что продолжат усилия по урегулированию украинского конфликта

Республика неоднократно заявляла о готовности предоставлять свою площадку для прямых переговоров между РФ и Украиной и выражала надежду на проведение встречи лидеров по Украине

СТАМБУЛ, 28 января. /ТАСС/. Турция продолжит прилагать усилия для скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности (СНБ) республики по итогам заседания, которое прошло под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На заседании СНБ было отмечено, что Турция продолжит прилагать усилия по прекращению войны, которая повышает региональные и глобальные риски, и скорейшему обеспечению прочного мира", - отмечается в документе, который распространил департамент коммуникаций турецкого лидера.

Власти Турции неоднократно заявляли о готовности предоставлять свою площадку для прямых переговоров между РФ и Украиной и выражали надежду на проведение встречи лидеров по Украине. В Стамбуле в 2025 году прошли три раунда переговоров представителей России и Украины.