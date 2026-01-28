Рубио: США хотят видеть смену власти на Кубе, но не занимаются этим

После военной операции в Венесуэле американский президент Дональд Трамп уже несколько раз выражал мнение о том, что госстрой в республике тоже может пасть

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят видеть смену власти на Кубе, однако не ведут целенаправленную подрывную деятельность такого рода. С таким заявлением выступил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Думаю, мы бы хотели видеть, чтобы режим там изменился. Мы бы хотели. Это не означает, что эту смену [режима] произведем мы. Однако мы бы хотели увидеть смену", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя ситуацию вокруг Кубы.

После американской военной операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп уже несколько раз выражал мнение о том, что госстрой на Кубе может пасть. Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркивал, что Гавана не ведет переговоры с Вашингтоном, за исключением технических контактов в сфере миграции, однако сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу. По словам президента, такой диалог возможен "на основе суверенного равенства, взаимного уважения, принципов международного права и взаимной выгоды, без вмешательства во внутренние дела" и при полном уважении Соединенными Штатами независимости Кубы.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп провозгласил, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.