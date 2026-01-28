Капитана танкера Grinch освободили из-под стражи во Франции

Следственные действия продолжаются

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Капитан танкера Grinch, который ВМС Франции сопроводили к южному побережью страны из-за подозрения на несоответствие регистрационных данных, был освобожден из-под стражи. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в прокуратуре Марселя.

"В понедельник, 26 января, после 18:00 (20:00 мск - прим. ТАСС), мера содержания под стражей была отменена, и капитан вернулся на судно", - сказали в ведомстве, добавив, что следственные действия продолжаются.

Также в прокуратуре заявили, что 26 января на танкер был наложен административный арест, который не был снят. Судно продолжает оставаться в марсельском порту.

25 января в прокуратуре сообщили, что капитана судна, который является гражданином Индии, как и все члены экипажа танкера, подозревают в хождении на судне без флага, что, в соответствии со статьей L5223-2 Транспортного кодекса Франции, может караться лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере до 150 тыс. евро. Также данная статья допускает возможность конфискации судна или иного морского оборудования, использовавшегося для совершения правонарушения. Кроме того, в соответствии со статьей 28 французского закона от 17 декабря 1926 года, капитан судна в случае доказательства его вины может быть лишен права на навигацию во французских территориальных водах сроком до трех лет.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании ВМС Франции в водах Средиземного моря танкера, шедшего из РФ. Как уточнили в морской префектуре зоны Средиземного моря, в ходе проверки танкера Grinch было выявлено несоответствие регистрационных данных о его национальной принадлежности, в связи с чем он был сопровожден на якорную стоянку, а прокуратура Марселя начала расследование. Как сообщили в морской префектуре зоны Средиземного моря, судно было "передано в распоряжение прокурора Марселя" для проведения предварительного расследования. Вокруг места стоянки Grinch в районе нефтяного терминала порта Марсель-Фос были установлены "зоны, запретные для судоходства и полетов".