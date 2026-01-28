Глава МО Польши призвал НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2030 году

Лидеры стран альянса на саммите, который прошел в июне 2025 года в Гааге, с подачи Вашингтона согласились увеличить расходы к 2035 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал страны НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2030 году.

"Я считаю, что мы не должны ждать до 2035 года, страны НАТО должны достичь уровня расходов на вооружения в 5% в 2030 году", - заявил Косиняк-Камыш в ходе выступления на встрече с аккредитованными в Польше военными атташе зарубежных стран, запись его выступления опубликована на сайте Минобороны республики.

