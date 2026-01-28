Рубио заявил, что территориальный вопрос по Украине еще не решен

Однако противоречия сужаются, заявил госсекретарь США

Редакция сайта ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио © Fadel Senna/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Проблема территориального вопроса в рамках урегулирования кризиса на Украине по-прежнему не решена, но противоречия сужаются. Об этом заявил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Я думаю, что остается один вопрос, с которым вы все знакомы, а именно территориальный. Территориальные претензии в отношении Донецка, в частности. Я знаю, что ведется активная работа, чтобы попытаться сблизить позиции обеих сторон по этому вопросу", - сказал он.

"Это все еще мост, который мы не перешли. Это по-прежнему пропасть. Но, по крайней мере, нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального. И, вероятно, это будет очень сложно, но тем не менее это один вопрос, над которым ведется работа", - сказал госсекретарь на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.