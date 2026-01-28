Рубио признал, что согласие России на возможные гарантии Киеву еще не получено

Госсекретарь США призвал Европу наращивать военный потенциал

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Согласие России на возможные гарантии безопасности Запада Украине еще не получено. Это признал госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, комментируя вопрос о предоставлении Киеву возможных западных гарантий безопасности в случае урегулирования конфликта на Украине. "Конечно, любые гарантии безопасности вступили бы в силу только при завершении конфликта. Так что тут имеется и этот компонент", - подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

"Более широкий тезис, который я излагал, заключается в том, что все эти дискуссии о безопасности, о которых говорят люди... Достаточно ясно, что единственная гарантия безопасности, которой добиваются [в Киеве и некоторых странах Запада], предполагает развертывание на земле европейских войск с очень сильной поддержкой США", - заявил Рубио. По его словам, это обсуждается в рамках НАТО. "Мы должны понимать, что даже на что-то такое, в Европе, у них (европейских государств - прим. ТАСС) нет возможности, на предоставление гарантий безопасности, без поддержки США", - подчеркнул госсекретарь. Он призвал в связи с этим Европу наращивать военный потенциал.