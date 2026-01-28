"Страна": в Киеве жители митингуют из-за отсутствия отопления

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на вечер 28 января 639 многоквартирных домов остаются без теплоснабжения

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Жители Киева вышли на митинг и перекрыли дорогу из-за отсутствия в домах электроэнергии и отопления. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По данным издания, тепла в домах Троещины - части Деснянского района Киева, где проходит митинг, нет уже более недели.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на вечер среды 639 многоквартирных домов украинской столицы остаются без теплоснабжения.

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения электричества. По признанию властей, в Киеве ситуация самая сложная. Проблемы с электроснабжением в столице и столичном регионе начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов была без отопления. Из-за проблем с электричеством супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу.