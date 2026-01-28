Рубио: США не отказываются от НАТО

Соединенные Штаты готовы пересмотреть конфигурацию своих сил в мире, отметил американский госсекретарь

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не отказываются от НАТО, но рассчитывают пересмотреть конфигурацию размещения своих сил в мире. Об этом заявил госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"Мы не бросаем НАТО или Европу", - заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Мы намерены на том или ином этапе изменить конфигурацию наших сил в мире, чтобы реагировать на имеющиеся реалии", - подчеркнул госсекретарь США. "Чем сильнее наши союзники, чем больше возможностей у наших союзников по НАТО, тем большей гибкостью мы обладаем. Мы не отказываемся от наших обязательств, мы не сворачиваем наше присутствие. Мы по-прежнему будем размещать наиболее крупные в мире военные контингенты. Мы будем в Европе вместе с союзниками, но для этого со временем нам потребуется гибкость", - добавил он.