Парламент Мозамбика ратифицировал соглашение с Россией о выдаче преступников

Соглашение было подписано 20 мая 2025 года в Санкт-Петербурге

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 28 января. /ТАСС/. Законодательный орган Мозамбика ратифицировал соглашение с Россией о выдаче преступников. Об этом сообщило агентство Lusa.

"Необходимо закрепить условия и положения исполнения соглашения о выдаче граждан, заключенного между Республикой Мозамбик и Российской Федерацией, для координации усилий на национальном и международном уровне по налаживанию более эффективного сотрудничества в борьбе с преступностью", - цитирует агентство постановление парламента.

Соглашение было подписано 20 мая 2025 года в Санкт-Петербурге. 16 декабря оно было ратифицировано Госдумой, 19 декабря - Советом Федерации, а 29 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации. В рамках договоренностей страны будут по запросу выдавать друг другу лиц для уголовного преследования или вынесения приговора. В документе отмечается, что выдача осуществляется за совершение преступлений, которые влекут уголовную ответственность по законодательству обоих государств и наказываются лишением свободы на срок не менее двух лет.

Вместе с тем в соглашении указано несколько случаев, в которых Россия и Мозамбик могут отказать друг другу в выдаче. В частности, страна может отказать в выдаче, если преступник является ее гражданином, а также если есть достаточные основания полагать, что человека просят выдать для последующего преследования или наказания по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с политическими убеждениями.

Кроме того, в выдаче преступника может быть отказано, если получившая запрос страна посчитает, что выполнение просьбы нанесет ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам, а также если на территории отправившей запрос страны преступление, с которым связана выдача, наказывается смертной казнью.