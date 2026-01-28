ФБР проводит обыски в округе Фултон по делу о выборах 2020 года

Прокуратура Джорджии с 2021 года вела расследование относительно попыток президента США Дональда Трампа и его команды оспорить итоги выборов 2020 года в этом штате

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) осуществляет обыск в избирательной комиссии округа Фултон (штат Джорджия) по делу о выборах в США 2020 года, сообщает телеканал Fox News.

"ФБР осуществляет исполнение ордера на обыск в избирательной комиссии округа Фултон в штате Джорджия, - говорится в сообщении, опубликованном в X. - Это связано с выборами 2020 года".

Прокуратура Джорджии с 2021 года вела расследование относительно попыток президента США Дональда Трампа и его команды оспорить итоги выборов 2020 года в этом штате. В 2023 году американскому лидеру были предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act), предназначенного для борьбы с организованными преступными группировками. В ноябре 2025 года дело было закрыто.