Макрон: Франция совместно с партнерами в ЕС работает над новыми санкциями против РФ

По словам французского лидера, его страна также намерена продолжать противодействовать так называемому теневому флоту

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Aurelien Morissard, Pool

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Франция работает над новыми антироссийскими санкциями на европейском уровне. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон в X.

"Франция намерена усиливать давление на Россию до тех пор, пока она будет уклоняться от мира. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне", - написал Макрон.

По словам французского лидера, его страна также намерена продолжать противодействовать так называемому теневому флоту.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя одно из предложений Макрона усилить ограничительные меры против России, заявил, что санкции вредят тем, кто их вводит. Глава российского государства также неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров об урегулировании украинского конфликта.